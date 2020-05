Princess, stop alle operazioni prorogato fino all'autunno

Princess Cruises sta estendendo lo stop delle operazioni crocieristiche fino alla fine della stagione estiva 2020 a causa della ridotta disponibilità di voli, della chiusura dei porti nelle regioni di tutto il mondo e di altri fattori causati dallo scoppio del coronavirus.



Secondo quanto riportato da TTGAsia, la decisione comprende tutte le rimanenti crociere in Alaska su Emerald Princess e Ruby Princess; le crociere in Europa e transatlantiche su Enchanted Princess, Regal Princess, Sky Princess, Crown Princess e Island Princess; le crociere estive ai Caraibi e tutte le crociere in Canada e New England su Caribbean Princess e Sky Princess; le crociere per estate e autunno in partenza dal Giappone con Diamond Princess; le crociere con base in Australia su Sapphire Princess e Sea Princess fino alla fine di agosto; le crociere di luglio con partenza da Taiwan su Majestic Princess; le crociere autunnali che avrebbero dovuto raggiungere le Hawaii e la Polinesia francese sulla Pacific Princess fino a novembre.

“Le compagnie aeree hanno limitato la disponibilità dei voli e molti porti restano chiusi" ha spiegato la compagnia in una nota.

Gli ospiti attualmente prenotati sulle crociere annullate, che hanno pagato per intero, riceveranno un credito di crociera per il futuro (Fcc) equivalente al 100 per cento della tariffa pagata, oltre a un bonus aggiuntivo per la prossima crociera pari al 25 per cento della tariffa della crociera.



Agli ospiti che non hanno pagato per intero, Princess raddoppierà il deposito, fornendo un Fcc rimborsabile per i soldi attualmente in deposito, oltre a un bonus corrispondente che potrà essere utilizzato per qualsiasi viaggio fino al 1 maggio 2022.



In alternativa, gli ospiti possono richiedere un rimborso completo per tutti gli importi pagati sulla loro prenotazione sul sito web della compagnia. Le richieste dovranno arrivare entro il 15 giugno; in caso contrario, verrà fornita l'opzione Fcc rimborsabile.

Princess proteggerà le commissioni degli adv sulle prenotazioni per crociere cancellate che sono state pagate per intero.