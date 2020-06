Nicolaus e Valtur: il bonus vacanze lo mette il tour operator

Nicolaus e Valtur lanciano il loro bonus vacanze. Si aggiunge un nuovo incentivo per chi prenota una vacanza per il periodo estivo nelle strutture del gruppo, con tre tipologie differenti cumulabili ad altre iniziative promozionali.

I bonus possono riguardare sia il passaggio nave, sia quello aereo e anche il trasferimento in macchina con una quota di cento euro per ogni camera prenotata. Nel primo caso l’incentivo si somma alle promozioni già previste per i traghetti diurni con auto gratuita dei 2 vettori Tirrenia, Moby e la promozione di Grimaldi con concessione della cabina interna gratis sulle corse diurne. Per i voli la somma va ad aggiungersi alle mini quote volo per i bambini.



“Abbiamo chiesto alle istituzioni chiarezza, quale primo strumento di aiuto per il turismo – commenta il direttore commerciale Isabella Candelori (nella foto) -: i termini per i bonus non sono ancora definiti con chiarezza soprattutto per il lavoro della filiera, le settimane passano e allora giochiamo d’anticipo con un nostro bouquet di vantaggi di carattere economico - e non solo - per tirare la volata al mese di luglio. Il trasporto inciderà notevolmente sul costo della vacanza e per questo ce ne facciamo in parte carico per favorire le adv e incentivare il desiderio di partire”.