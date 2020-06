Nicolaus riparte al Garden Toscana insieme agli agenti

Il Gruppo Nicolaus passa all’azione diretta ‘sul campo’ organizzando un primo viaggio insieme agli agenti per conoscere da vicino organizzazione e servizi post-covid del Nicolaus Club Garden Toscana.

Quaranta agenzie di tutta Italia hanno potuto constatare e provare i servizi disponibili in una settimana di apertura che ha registrato oltre 600 persone in vacanza.

Quello che in passato in qualche occasione era mancato causa riempimento massimo delle strutture, quest’anno – con la capacità al 60-70% – servirà per fornire un servizio migliore, più adeguato, che punta sempre più alla qualità del soggiorno e a mantenere il controllo delle giuste distanze, senza intaccare la bellezza della vacanza.



“Non appena ci sono state lo condizioni abbiamo voluto coinvolgere le agenzie in un nuovo percorso di accoglienza al fine di fare sperimentare in prima persona lo sforzo messo in campo dal nostro Gruppo per garantire alla distribuzione la certezza di consigliare qualità, cura dell’ospite e opportunità concrete di rigenerarsi dopo questo momento difficile. La collaborazione con i nostri partner in struttura e con il general manager Luca Tonelli che ha lavorato insieme a noi alla buona riuscita di questo appuntamento, è stata fondamentale: siamo davvero molto soddisfatti del feedback che il nostro interlocutore privilegiato ci ha dato”, commenta Paola Coccarelli, product manager Nicolaus Club Garden Toscana Resort.

Figure chiave che hanno accompagnato gli ospiti in questo percorso i Garden Angels, pronti a far sperimentare loro esperienze multisensoriali ed esclusive.



“Il riscontro delle adv ci conferma la positività delle azioni che abbiamo messo in campo sia per tutelare la salubrità degli spazi sia per garantire alla clientela un’esperienza totalmente appagante”, conclude Isabella Candelori, direttore commerciale di Nicolaus Tour.