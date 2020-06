Kuoni si prepara a tagliare i posti di lavoro

Lo stop legato al Covid-19 non risparmia i big. Anche un gigante come Kuoni ha annunciato imminenti tagli al personale. Per la verità non è la prima volta in cui l’operatore prevede delle riduzioni dei dipendenti: già a marzo aveva prospettato 70 licenziamenti, salvo poi fare marcia indietro grazie al programma di sostegno del Governo.

Kuoni ha avviato una consultazione che riguarderà tutto il personale, come riporta travelmole.com, per delineare la forma futura dell’azienda in base alla rotta che prenderà il business.



“Sul breve termine saremo un’azienda più piccola” ha spiegato l’operatore, precisando che grazie alle azioni intraprese sarà possibile “riemergere più forti nel futuro”.