Kuoni: “C’è voglia di viaggiare, aumentano le richieste per il 2021”

Nonostante la quarantena forzata e le restrizioni causate dal covid-19 non manca la voglia di viaggiare e c’è già chi pianifica le vacanze del 2021, anche in Italia. A dirlo è Kuoni che ha confermato di aver ricevuto un “flusso costante” di telefonate da parte dei clienti per discutere sui viaggi del prossimo anno.

Già nelle scorse settimane, l’operatore aveva affermato di aver riscontrato un deciso incremento delle richieste per la stagione 2021. “Le persone stanno usando il loro tempo a casa per pensare ai piani di viaggio futuri, in particolare alle vacanze del prossimo anno, quando la crisi dovrebbe essere superata - ha spiegato Derek Jones, chief excecutive di Der Kuikik (gruppo proprietario di Kuoni), a ttgmedia.com -. Abbiamo assistito a una chiara ripresa di nuove richieste”.



Tra le destinazioni più gettonate Maldive, Mauritius, Messico e Antigua. Ma c’è anche chi chiede della Costiera Amalfitana, dell’America Latina, dei safari in Kenya, fly and drive in California, vacanze mare a Bali o itinerari in Australia.