Ed è Subito Viaggi potenzia l’offerta ‘Terre d’Italia’

Ed è Subito Viaggi potenzia l’offerta riservata all’Italia, che si unisce a quella delle destinazioni a lungo raggio.

“Da tempo volevamo affrontare questa innovazione – spiega il direttore del t.o., Stefania Picari -. In questi mesi abbiamo avuto l’opportunità di ristrutturare l’offerta del nostro brand Terre d'Italia, aggiungendo alle destinazioni di intrattenimento più battute fino ad oggi, delle mete che offrono grande sicurezza sanitaria insieme ad esperienze di viaggio che nulla hanno da invidiare alle mete più esotiche del mondo. La riscoperta dei tesori naturalistici e culturali che abbiamo in Italia, del resto, non ha pari al mondo, e questa consapevolezza è stata la guida per elaborare la nuova offerta, tutta basata sul valore dell’esperienza di viaggio".



Ulteriormente rinforzati anche i servizi a supporto dell’agente di viaggi, con personale dedicato ad ogni singola richiesta: “C’è un nostro addetto che risponderà ad ogni esigenza”.