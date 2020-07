Ed è Subito Viaggi racconta il suo lavoro tailor made

Ed è Subito Viaggi riconferma la sua mission: quella di creare pacchetti tailor made che rispondano alla perfezione alle esigenze di ogni cliente.

L’operatore, infatti, costruisce viaggi completamente personalizzati, accessoriati come una Harley Davidson e abbelliti da esperienze uniche. “La nostra library di esperienze – dice Stefania Picari, m.d. del t.o. - contempla villaggi, residenze, masserie, relais, casali, tour enogastronomici; al mare, in montagna, in collina. Nel nostro sito le migliori strutture, i migliori itinerari per vivere un’estate nelle spiagge più belle, nelle migliori località consigliate per i giovani e quelle adatte alle famiglie”.



L’idea a cui si ispira l’operatore è proprio quella dell’atelier, dove il sarto individua le caratteristiche del cliente e costruisce sulle sue forme un viaggio che lo rappresenti.