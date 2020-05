Carnival Cruise riparte il primo agosto negli Usa

Otto navi operative dal 1° agosto da Miami, Port Canaveral e Galveston: così Carnival Cruise Line progetta la ripartenza. Dopo aver esteso la cancellazione di tutte le crociere in Nord America fino al 31 luglio, il gruppo crocieristico cui fa capo anche Costa, ha reso noti i prossimi passi.

In particolare, si legge su travelagentcentral.com, dall'inizi odi agosto riprenderanno le crociere su Carnival Dream, Carnival Freedom e Carnival Vista da Galveston; Carnival Horizon, Carnival Magic e Carnival Sensation da Miami; e Carnival Breeze e Carnival Elation da Port Canaveral.



Lo stop proseguirà fino al 31 agosto in tutti gli altri mercati nordamericani e australiani: cancellate tutte le crociere Carnival Spirit Alaskan da Seattle, così come la crociera Carnival Spirit da Vancouver a Honolulu il 25 settembre e la crociera transpacifica da Honolulu a Brisbane il 6 ottobre. O. D.