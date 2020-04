Carnival rimpatria altri 10mila membri dell'equipaggio

Proseguono le operazioni di rimpatrio di Carnival Cruise Line, che ora pensa ai suoi equipaggi. Una flotta di 18 navi si incontrerà alle Bahamas per aiutare a far tornare in patria oltre 10mila membri dell'equipaggio.

Le navi si raduneranno nei prossimi giorni man mano che verranno messi in atto i piani finali di navigazione delle unità; nove di loro, spiega cruisetradenews.com, salperanno alla volta delle destinazioni del Nord America per riportare a casa i dipendenti, mentre le rimanenti rimarranno ancorate alle Bahamas o a Panama con un numero ridotto di personale.



I dipendenti che potranno far ritorno a casa si sono sottoposti a un controllo sanitario e sono stati dichiarati idonei al viaggio dal team medico di Carnival. La società ha lavorato a stretto contatto con i funzionari dell'immigrazione nei Paesi in arrivo per il processo di sbarco.



Processo a tappe

Prima dell’interruzione delle operazioni del 13 marzo, la flotta di 27 navi della Carnival Cruise Line aveva a bordo circa 29mila membri dell'equipaggio. Da allora ne ha rimpatriati più di 10mila tramite voli e altrettanti torneranno a bordo delle navi nei nove viaggi in partenza questa settimana.



Circa 6mila, poi, saranno rimpatriati tramite charter aerei o da tre navi che sono già partite dall'Australia e da Long Beach.