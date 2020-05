GB Viaggi lancia i pacchetti ‘Vacanza serena’ per l’Italia

Una serie di pacchetti progettati apposta per questa estate particolare. GB Viaggi lancia ‘Vacanza serena’, una collezione di proposte con alcuni villaggi in Calabria che garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di legge sulle norme igenico-sanitarie. I pacchetti si rivolgono anche la target delle famiglie, mettendo a disposizione anche la soluzione aparthotel con cucina con mezza pensione o pensione completa, consumando in camera i pasti preparati in ristorante e ordinati tramite un’apposita app. Il servizio di baby sitter e miniclub è fornito per ogni singolo nucleo familiare.

Tutto, insomma, è pensato per poter vivere la vacanza in totale sicurezza. A questo si aggiunge la possibilità di rimborso del 100% nel caso in cui le restrizioni alla mobilità impedissero lo svolgimento della vacanza. Per l'iniziativa, il tour operator ha anche creato una pagina ad hoc sul proprio sito.