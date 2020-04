Adventure Overland: “Il Nepal come meta per il dopo Covid-19”

Adventure Overland propone il Nepal come meta per il dopo Covid-19. È la proposta del tour leader Filippo Tenti per il prossimo autunno quando la fine dell’emergenza consentirà di riavviare la macchina dei viaggi.

“Mio padre Beppe Tenti è stato un pioniere nel pianificare trekking in quelle zone già nel 1970 – dice il tour leader - e confidiamo di poterci presto tornare per supportare questo Paese splendido, cosa che cercheremo di fare con un Gruppo Overland la cui partenza è prevista per il 25 novembre”.



Quanto alle motivazioni sulla scelta del Nepal Filippo Tenti guarda anche a un aspetto contingente: “Dopo mesi di immobilità e distanza sociale, il tour che proponiamo in Nepal permette di ‘muoversi’ a 360°, con anima e corpo, entrando a contatto con una popolazione accogliente e immergendosi in panorami dalla natura immacolata, da assaporare a passo lento”.