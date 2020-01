Adventure Overland apre la sezione web dedicata ai viaggi di gruppo

Adventure Overland apre il 2020 con una novità: la sezione del portale dedicata interamente ai viaggi di gruppo. Itinerari la cui peculiarità è di essere riservati a gruppi poco numerosi, dalle 8 alle 12 persone, cui garantiscono un accompagnatore dall’Italia e l’opportunità di vivere esperienze di soft adventure organizzate in ogni dettaglio e adatte e tutte le età.

“Esperienze - spiega Filippo Tenti, creatore del tour operator e lui stesso tour leader Adventure Overland - che permettano loro di stringere nuove amicizie e legare con gli altri ‘Overlandiani’ che vogliono scoprire il mondo in modo autentico, rispettoso e genuino, insomma, nel più puro stile di Overland!”.



Le proposte

Da anni, in realtà, l’operatore propone questo tipo di itinerari di gruppo “con accompagnatori competenti che contribuiscono a rendere il viaggio un’esperienza indimenticabile, alla scoperta dei luoghi più incredibili del mondo, verso mete spesso inaccessibili ai classici circuiti turistici”.



Le proposte spaziano dai tour culturali a quelli sportivi, dal trekking ai safari e alle avventure sulla neve in destinazioni visitate in prima persona dai tour leader stessi.