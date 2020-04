Paradisi, Ncl: “Ripartenza verso la fine del 2020”

"Al momento prevediamo di ricominciare a operare non prima di ottobre 2020". A inquadrare la ripresa dell'attività crocieristica di Ncl dopo la stagione estiva è stato il senior business development manager Italia, Francesco Paradisi, in occasione dell'assemblea online di Visit Usa.

"Confrontandoci con i partner internazionali intravediamo le prime possibilità di tornare operativi verso la fine dell'anno, mentre stiamo già lavorando in maniera efficace sul 2021". Per quanto riguarda le scelte operate fino ad oggi, il manager ha evidenziato che "lo stop volontario delle compagnie è arrivato molto prima delle indicazioni dei Governi. E questo - ha aggiunto - è stato fatto per tutelare al meglio la salute, ma anche il business della filiera".



Nonostante il fermo, Paradisi ha comunque assicurato che tutto il settore "continua a guardare avanti" e a lavorare per "proporre un'esperienza di viaggio diversa, ma altrettanto stimolante". A. D. A.