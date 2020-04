Vendite bloccate fino al 14 maggio per Tui, che ha deciso di congelare le prenotazioni per le prossime cinque settimane. Una mossa inevitabile, quella del principale operatore europeo, che si è trovato costretto a modificare i suoi piani di vendita a causa dell’evoluzione della pandemia di coronavirus.

La data del 14 maggio è stata scelta come possibile orizzonte per una ripartenza delle destinazioni turistiche, ma intanto Tui ammette, tra le righe, che si tratta di una data ipotetica: “In questo momento - dice un manager del t.o., secondo quanto riportato da preferente.com - nessuno può prevedere con precisione quando verranno revocati i divieti di viaggio imposti dai Governi. Per ora, quindi, monitoriamo attentamente l’evolversi della situazione e ricominceremo a portare le persone in vacanza non appena potremo farlo in sicurezza”.



Stop anche alle crociere

Ferme anche le navi di crociera di prorpietà Tui, come ad esempio quelle a marchio Marella Cruises, che non torneranno a navigare prima di giugno. La nuova Tui River Cruise, presentata il mese scorso, inizierà invece a operare a novembre 2020.



Sulla pagina social l’operatore scrive però che la sua ‘promessa di viaggio’ è ancora valida: “Ciò significa che i clienti potranno modificare tutte le loro vacanze fino al 30 giugno gratuitamente, anche se la data prevista del viaggio era tra il 17 aprile e il 14 maggio”. E invita i clienti a non contattare telefonicamente la sede, a meno che non sia ‘assolutamente urgente’: “Stiamo ricevendo un volume di richieste straordinariamente elevato - scrive l'azienda -, vi contatteremo per discutere le diverse opzioni di viaggio futuro. E intanto voi continuate a stare al sicuro e a sognare”.