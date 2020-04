Cancellazione gratuita o cambio prenotazione: queste le due opzioni proposte ai clienti di Tui Germania che hanno dovuto cancellare il viaggio a causa dell’epidemia di Covid-19. Il tour operator ha sospeso le operazioni fino a tutto il mese di aprile, offrendo ai clienti la possibilità di riprenotare la vacanza oppure di essere rimborsati.

L’ondata di cancellazioni non salva neanche il colosso tedesco del turismo, che ha adottato questa politica per tutte le prenotazioni Tui e airtours.



Il rimpatrio dei connazionali

Il tour operator, sul proprio sito, precisa anche che tutti i voli di ritorno saranno operati come previsto, fornendo assistenza in relazione all’eventuale chiusura degli scali.



Il tour operator offre anche supporto ai clienti che siano costretti alla quarantena nel luogo di vacanza, l’operator garantisce il proprio supporto, che varierà ovviamente da caso a caso.