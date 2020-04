Carnival: il fondo sovrano dell'Arabia Saudita acquista l’8,2%

Mossa a sorpresa dell'Arabia Saudita sul fronte delle crociere. Il fondo sovrano ha acquisito l’8,2% delle azioni di Carnival Corporation. Come sottolinea businessinsider.com, le azioni del gruppo (come per molte aziende del settore turistico) hanno visto un calo dell’80%. Carnival aveva inoltre annunciato una perdita a fine anno, anche se non era ancora stata quantificata di preciso. Il fondo dell'Arabia, evidenzia il portale di informazione, potrebbe aver colto l’occasione del calo del prezzo per investire nella compagnia.

Il primo effetto è stato un immediato rialzo del prezzo delle azioni, con un +23% ieri.