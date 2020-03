Costa prolunga la sospensione delle crociere fino al 30 aprile

Costa Crociere prolunga la sospensione volontaria delle crociere fino al 30 aprile.

La decisione – si legge in una nota diffusa dalla compagnia – si è resa necessaria per il protrarsi della situazione di emergenza legata alla pandemia, con l'ulteriore introduzione di misure di contenimento quali chiusura porti e restrizioni alla circolazione delle persone che non consentono di fatto di operare.



Le crociere attualmente in corso stanno terminando il loro attuale itinerario solo per consentire agli ospiti di sbarcare e tornare a casa. Costa Crociere sta informando gli agenti di viaggi e i clienti interessati dai cambiamenti, che riceveranno un buono per il rimborso di quanto incassato dalla compagnia.