Cunard e P&O prolungano lo stop di un mese

Nessuna ripresa l’11 aprile: le crociere Cunard e P&O riprenderanno non prima del prossimo 15 maggio. Cunard, inoltre, precisa che nelle prossime settimane monitorerà le norme sulle restrizioni di viaggio nei porti di tutto il mondo e non esclude cambi di tempistiche per il ritorno all’operatività delle diverse navi, a seconda delle disposizioni relative ai diversi Paesi.

Come riporta travelmole.com, il presidente di P&O, Paul Ludlow, ha evidenziato che la data dell’11 aprile prevista in un primo momento non può essere assolutamente mantenuta. Ha inoltre precisato che i futuri itinerari potrebbero essere soggetti cambiamenti. La compagnia sta dunque valutando il piazzamento delle navi in base al mutamento della situazione.



I clienti coinvolti nello stop riceveranno un credito pari al 125%, da spendere per viaggi prenotati entro dicembre 2021 per un itinerario con partenza entro fine marzo 2022.