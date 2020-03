Tui sospende la quasi totalità dei viaggi

In una situazione difficile come quella che si sta creando in Europa in relazione al Covid-19, anche un colosso come Tui sceglie lo stop.

In una nota, la società ha annunciato di ver deciso di sospendere la stragrande maggioranza delle operazioni di viaggio fino a nuovo avviso. Stop dunque a pacchetti turistici, crociere e operazioni alberghiere.



Inoltre, come riporta travelmole.com, Tui ha annunciato di ridefinire l’orientamento per l’esercizio finanziario 2020. Comunque, la società sta “prendendo in considerazione una serie di azioni a supporto di clienti, colleghi e parti interessate”.