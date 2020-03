Virgin Voyages posticipa il viaggio inaugurale di Scarlet Lady

Slitta dal primo aprile al 7 agosto il viaggio inaugurale di Virgin Voyages. La decisione giunge dopo le evoluzioni dell’emergenza coronavirus e le restrizioni ai viaggi da e verso l'Europa annunciate da Donald Trump. “Al momento - ha spiegato il fondatore di Virgin Voyages, Richard Branson - gran parte della nostra attenzione è focalizzata sull'attuale crisi sanitaria internazionale”.

Il primo viaggio di Scarlet Lady, prevedeva un itinerario di quattro notti, con partenza dall’homeport di Miami verso Key West. Il viaggio avrebbe poi fatto tappa al Beach Club di Bimini per poi tornare a Miami.



Per tutelare i passeggeri, si legge su TravelWeekly, la compagnia di crociere garantirà un rimborso completo, o un buono da utilizzare per programmare un altro itinerario.