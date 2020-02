Virgin Voyages: Fincantieri consegna la Scarlet Lady

Scarlet Lady, la prima di quattro navi da crociera commissionate da Virgin Voyages, brand del Gruppo Virgin, è stata ufficialmente consegnata da Fincantieri Sestri Ponente. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, ora inizierà la fase di allestimento degli interni.

Durante la cerimonia di consegna, Giuseppe Bono, a.d. di Ficnantieri, ha sottolineato che il ribaltamento a mare del cantiere di Sestri è necessario perché in futuro si possa continuare a costruire navi così grandi.

Con una stazza lorda di circa 110mila tonnellate, Scarlet Lady sarà riservata al solo pubblico adulto. La sua gemella, Valiant Lady, attualmente in costruzione nello stesso cantiere, verrà consegnata nel 2021, mentre la terza e la quarta arriveranno nel 2022 e 2023.

Le caratteristiche delle navi

Saranno tutte dotate di oltre mille 400 cabine in grado di ospitare a bordo più di 2mila 770 passeggeri con un equipaggio di mille 160 persone. Scarlet Lady una delle dieci unità più grandi che saranno consegnate nel corso del 2020.



La Comfort class

Grazie alla certificazione ‘comfort class’, come evidenziato sul sito smart.comune.genova.it, i livelli di rumore e vibrazione saranno minimi e la domotica la farà da padrona, consentendo agli ospiti di gestire un’ampia serie di funzioni della cabina attraverso una app da installare sul proprio smartphone.

La nuova unità si caratterizza per il design originale e per il recupero energetico.