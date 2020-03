Princess Cruises ferma tutte le navi per sessanta giorni

Princess Cruises si ferma per due mesi. La compagnia del gruppo Carnival opta per l’opzione più estrema e decide di non fare più partire le 17 navi della propria flotta in attesa che il mercato sia in grado di ripartire. E guardando anche alla salvaguardia della salute di passeggeri e dipendenti.

“Abbiamo ogni giorno 50mila clienti provenienti da 70 Paesi diversi – ha detto il presidente Ian Swartz – e sappiamo che siamo stati coinvolti con casi di coronavirus in due continenti. Con questa operazione vogliamo rassicurare clienti, dipendenti e stakeholders sulla nostra massima attenzione nei confronti della salute di tutti”.



Le opzioni

Operativamente la compagnia porterà a termine le crociere fino al 17 di marzo, data ultima entro la quale tutti i passeggeri a bordo verranno riportati a casa da qualsiasi destinazione essi si trovino. A tutti quelli che avevano prenotato una crociera successiva verrà congelato il valore della stessa con la possibilità di riprenotare fino al 2022, con in più un cospicuo bonus aggiuntivo.