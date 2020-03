Diamond Princess: completato lo sbarco di tutti i passeggeri

I passeggeri della Diamond Princess, ormeggiata a Yokohama in Giappone, sono sbarcati tutti. L’ultimo a lasciare la nave è stato il comandante italiano Gennaro Arma, che ha completato le procedure di sbarco ieri. Come riportato da Tgcom24, le ultime 130 persone sono scese ieri.

Le persone messe in quarantena in centri ospedalieri specializzati situati a Saitama, a nord di Tokyo, potranno lasciare il Giappone dopo due settimane se risulteranno negative al coronavirus.



Il ministro della salute nipponico Katsunobu Kato, nel ringraziare il comandante Arma, ha detto che la nave sarà disinfestata e rimarrà ancorata a Yokohama per un periodo di manutenzione.