Combotour punta sul medio raggio con il Marocco

Nessuna cancellazione per il coronavirus, solo qualche cambio data e una programmazione potenziata soprattutto sul Marocco: così Combotour affronta un momento particolarmente delicato per il turismo.

Ad oggi, precisa Marco Meneghetti, co-titolare insieme ad Anna D'Oriano del t.o., "non abbiamo avuto disdette ma qualche cambio data per paesi che hanno scelto di inibire l'ingresso agli italiani". Il booking continua a registrare richieste di gruppi e individuali per l'estate e l'autunno anche verso l'Oriente, soprattutto destinazioni come Thailandia, Malesia e Indonesia.



Il focus di Combotour ora è puntato anche sul medio raggio, in particolare sul Marocco, "meta sulla quale stiamo spingendo molto con fam trip e formazione per le adv - prosegue il manager-. La destinazione è tornata in auge per tour più o meno brevi e long weekend". Tanto che Combotour lancerà presto sul proprio sito programmi per weekend lunghi a Marrakech, "in modo da accontentare le richieste del pubblico". O. D.