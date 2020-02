di Oriana Davini

Quando l'unione fa la forza: Vuela e Combotour lanciano 'Mizizi, il viaggio alle radici', una nuova formula di viaggio che vede i due t.o. collaborare insieme sul fronte commerciale e marketing.

Fil rouge della nuova linea sono itinerari in luoghi insoliti, alla scoperta delle tradizioni locali e dello stretto contatto con la popolazione locale, con cui si può condividere un aspetto della vita quotidiana come un pasto, una notte nella loro abitazione o la raccolta del riso a Bali.



Esperienze inedite

"In ogni destinazione abbiamo inserito diverse esperienze - spiega Marco Meneghetti, co-titolare di Combotour con Anna D'Oriano -: molti tour sono esclusivi su base privata e molti sono stati sviluppati seguendo un tema preciso, come le orme di Gabriel Garcia Marquez in Colombia o la vita di Che Guevara in Bolivia".



La partnership

La collaborazione tra i due t.o. prevede la distribuzione di quattro cataloghi con i loghi di entrambi gli operatori, che oltre alla formula Mizizi includono anche la linea Combotur 'Viaggi Zaino in spalla'. Sul sito sono già caricati quelli dedicati a Medio Oriente, Oriente e America Latina, ai quali si aggiungerà presto l'Africa.



"Ci rivolgiamo a un pubblico specifico, per cui abbiamo selezionato una figura commerciale dedicata a spiegare il nuovo prodotto alle adv, il nostro canale di vendita privilegiato", aggiunge Anna D'Onofrio. L'accordo conta sull'esperienza nel volato di Vuela: "Abbiamo già diversi itinerari in tutto il mondo - sottolinea Karina Ruiz, titolare di Vuela Tour Operator - e presto ne inseriremo altri: sono tutti testati da noi, cerchiamo i corrispondenti giusti in loco e proviamo le esperienze".