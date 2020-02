Fruit Viaggi approda in Grecia con il Fruit Village Rodi Anavadia

Fruit Viaggi arriva in Grecia. Nuova destinazione per il tour operator che per l’estate 2020 inserirà in programmazione l’undicesimo villaggio brandizzato Fruit Village, con il Rodi Anavadia.

“Continua l’espansione del nostro concept ‘esperienza italiana’ – commenta l’amministratore unico Cesare Landi -. La scelta di offrire nei nostri villaggi (anche) una proposta di cucina italiana, assistenza per i clienti e animazione realizzata in lingua italiana, si sta dimostrando sempre vincente e apprezzata dalla nostra clientela”.



La struttura, 4 stelle, verrà proposta con trattamento all inclusive. L’hotel dispone di 2 piscine con solarium di cui una con pool bar, main restaurant, snack bar e mini market.