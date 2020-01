Fruit ha un nuovo direttore marketing: Raffaele Sigillo

È Raffaele Sigillo (nella foto) il nuovo direttore marketing di Fruit. “La volontà della direzione - dichiara il manager - è chiara: incrementare la brand awareness del marchio Fruit - che indubbiamente sul mercato si sta presentando sempre più come un operatore di primo piano - e presentare il suo posizionamento nel panorama italiano”.

Un compito impegnativo per assolvere il quale, però, Sigillo potrà avvalersi della sua ventennale esperienza nel settore e nel mondo trade turistico. Prima della sua nomina in Fruit, infatti, Sigillo ha lavorato in altri importanti operatori del panorama nazionale.