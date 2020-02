Il deserto è un non luogo che sta conquistando il mondo del turismo. Sono sempre più richiesti, infatti, i viaggi nelle terre aride, come se il concetto stesso rendesse queste aree l’ultima frontiera per gli amanti dell’avventura lontana dalla massa.

Per questo, come si legge su TTG Magazine, si moltiplicano le proposte da parte dei tour operator per viaggi nei deserti del mondo, con offerte che abbracciano diversi target, da quelle più avventurose a quelle family friendly.



Fra le novità principali per il prodotto, sicuramente quella di Alula, la nuova destinazione che unisce deserto e cultura in Arabia Saudita.



TUTTE LE NOVITÀ NEL FOCUS DESERTI SU TTG MAGAZINE, DISPONIBILE ONLINE A QUESTO LINK.