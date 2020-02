Per amore dell'Australia

Il fascino delle terre inabitabili è sempre più diffuso, soprattutto fra i viaggitori up level

È stata sotto i riflettori per gli incendi devastanti che hanno colpito una parte del suo territorio, e che fortunatamente si stanno estinguendo anche grazie alle piogge che hanno iniziato a cadere proprio sulle zone più colpite. Ma ha deciso di alzare la testa e di dichiararsi ‘open for business’, pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno raggiungerla.

L’Australia, fra le sue molte attrattive, è il Paese dei deserti. Sul territorio, anzi, insistono alcuni dei più spettacolari paesaggi desertici del mondo, che non si possono non visitare.



L’Uluru e non solo

Il più famoso, senza dubbio, è l’Uluru-Kata Tjuta National Park, la gigantesca ‘montagna rossa’ nel Red Center dell’Australia. Collocata lontano da tutto, a 5 ore d’auto dalla città più vicina, Alice Springs, è una delle mete imperdibili del Paese. Ma non è certo l’unica a garantire esperienze memorabili agli appassionati di deserti. Sempre nei dintorni di Alice Springs è nato il Desert Park. Il parco, in parte santuario faunistico e in parte giardino botanico, è un mix di habitat desertici dove scoprire la vita che, anche in condizioni estreme, riesce a svilupparsi. A 18 chilometri dalla città, inoltre, lungo la Larapinta Drive si trova Simpsons Gap, una spettacolare gola con una sorgente permanente alla base nella quale si può provare l’esperienza di galleggiare in una piscina naturale in pieno deserto.

Il Pinnacles Desert

Da tutt’altra parte del Paese, a 250 chilometri a Nord di Perth, nei pressi di Cervantes sulla Turquoise Coast si trovano i cosiddetti Pinnacles, situati all’interno del Nambung National Park. Su una strada di circa 4 chilometri si trovano migliaia di incredibili pinnacoli di pietra calcarea che sovrastano la sabbia dorata. Il parco, con il suo paesaggio surreale, può essere visitato tutto l'anno, ma è particolarmente affascinante in primavera, durante la fioritura di acacie e fiori selvatici.

Per gli appassionati di ‘deserti bianchi’, ossia i laghi salati, non può mancare una visita al Lago Gairdner. Circondato da colline di sabbia rossa, la sua superficie scintilla di sale quando a marzo il lago si prosciuga: proprio in quel periodo si svolge qui la Dry Lake Racers, che attira gli appassionati di motori provenienti da tutta l'Australia, dove si tentano i record di velocità.



I tre Stati

Altra meta per appassionati di terre selvagge è il Munga-Thirri - Simpson Desert Conservation Park, al centro del deserto di Simpson, centinaia di chilometri di dune di sabbia che si trovano al punto di confine di tre stati: Australia Meridionale, Queensland e Territorio del Nord. Questa è considerata una particolarità rara, tanto è vero che una delle attività consigliate nel parco è proprio raggiungere il triplice confine e stare in piedi in tre Stati differenti. Fra le attrazioni, un solitario albero della gomma che si incontra lungo il percorso di scoperta.