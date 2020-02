Idee Per Viaggiare main sponsor di Gente di Viaggi, il podcast di TTG

È Idee Per Viaggiare ad accompagnare il debutto di ‘Gente di Viaggi’, il podcast di TTG Italia disponibile da oggi su Spotify. L’operatore, che per il 2020 punta a superare il traguardo dei 100 milioni di euro sotto la guida del ceo Danilo Curzi e di un team commerciale ulteriormente potenziato, è il primo sponsor del nuovo prodotto editoriale lanciato dalla nostra testata. Per l’intero mese di febbraio la voce dell’azienda precederà le interviste, i commenti e gli approfondimenti con cui la redazione racconterà le evoluzioni del mercato turistico.

Per non perdere le prime puntate è sufficiente iscriversi al podcast. È possibile scaricare l’app di Spotify sia in versione mobile (dispositivi Android e iOS) sia in versione desktop, per Pc e computer Apple.



Ascolta subito i podcast, cliccando qui