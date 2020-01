Circa 7 mila fra passeggeri ed equipaggio imbarcati a bordo di Costa Smeralda, attualmente al largo delle coste italiane a Civitavecchia, sono stati bloccati sulla nave dopo che una coppia di Macao è stata messa in isolamento per rischio di contagio da coronavirus. La coppia sarebbe arrivata all'aeroporto di Milano Malpensa sabato e avrebbe viaggiato fino a Savona, dove si è imbarcata a bordo della Smeralda. La nave ha effettuato precedenti soste a Maiorca, Barcellona e Marsiglia nella rotta verso l'Italia.

La compagnia ha confermato di aver attivato il protocollo sanitario per un caso sospetto, relativo a un’ospite di Macao attualmente a bordo di Costa Smeralda. La donna, di 54 anni, è stata posta in isolamento nell’ospedale di bordo la scorsa notte, insieme al suo compagno di viaggio. Appena è stato rilevato il caso sospetto, lo staff medico di bordo ha immediatamente attivato le procedure sanitarie previste in questi casi.



Le autorità sanitarie, prontamente informate si trovano attualmente a bordo per effettuare gli accertamenti necessari. “La nostra priorità - si legge nella nota diffusa dalla compagnia - è quella di garantire la salute e la sicurezza di ospiti ed equipaggio. La compagnia si è messa a completa disposizione dell’autorità sanitaria e si atterrà strettamente alle sue indicazioni. Costa Crociere applica le procedure previste in questi casi dall’autorità sanitaria internazionale e italiana”.