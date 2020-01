Sono atterrati questa mattina a Fiumicino e Malpensa gli ultimi 4 aerei provenienti dalla Cina prima del blocco ai voli tra i due Paesi decretato ieri dal Governo.

Il provvedimento è stato preso in seguito all’accertamento di due casi di coronavirus accertati nel corso della giornata a Roma: si tratta di una coppia proveniente dalla provincia di Wuhan arrivata giovedì della settimana scorsa all’aeroporto di Malpensa e attualmente in visita nella Capitale. I voli arrivati oggi sono quelli da Hangzhou della Air China, da Chongqing di Hainan Airlines e da Guangzou della China Southern (tutti e tre a Fiumicino) e il volo Air China da Pechino a Malpensa.



Il provvedimento di chiusura ai collegamenti aerei da e per la Cina è stato preso al momento a tempo indeterminato in attesa di nuove valutazioni sulla situazione: le ultime indicazioni danno il virus in continua espansione e ci sono accertamenti di nuovi casi in diversi Paesi del Mondo.



Per quanto riguarda il caso sospetto a bordo della nave Diadema di Costa Crociere, gli esami effettuati dai sanitari hanno dato esito negativo e si aspetta ora il via libera del sindaco per potere permettere ai passeggeri di potere scendere.