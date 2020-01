Volonline: tre new entry per il booking di Napoli

Volonline investe sul Sud Italia. Il tour operator ha annunciato l’ingresso di tre nuove risorse nel reparto booking di Napoli, per aumentare il supporto alle agenzie di viaggi.

In un anno, la sede partenopea di Volonline è arrivata a generare 3 milioni di euro di fatturato in biglietteria aerea e 5 milioni per i pacchetti di viaggio. Il direttore della filiale, Michele Guardascione, coordina tutta l’area del Sud, in particolare Campania, Puglia e Calabria.



Fabio Noviello entra ora come responsabile booking Sud Italia, dopo esperienze in Gastaldi, Kuoni, Best Tours e Hotelplan Turisanda. Nel team entrano anche Cristiana Carannante e Paola Massimi.



New entry anche al Nord con Paola Losito, area manager per la regione Piemonte.



“Sono orgoglioso di cominciare il 2020 accogliendo nel nostro team 4 figure professionali di indubbio livello . commenta Luigi Deli (nella foto), presidente Volonline Tour Operator -, che sapranno dare un notevole impulso allo sviluppo commerciale ed operativo dell’azienda”.