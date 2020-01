Rischia di finire come molti altri casi. La notizia della chiusura, commenti in ordine sparso sul sistema in crisi e silenzio. La vicenda di Tui Italia, prima Viaggi del Turchese, sta sensibilizzando autorità locali e sindacati, che tentano di trovare un sentiero positivo per proseguire la storia lavorativa dei 50 dipendenti di Fidenza.

Il sindaco della città si è immediatamente attivato incontrando prima le parti sindacali e poi il sottosegretario al Turismo Lorenza Bonaccorsi, che ha garantito il suo interessamento coinvolgendo il Ministero dello Sviluppo Economico.



Cosa accadrà

Al momento, però, le decisioni della controllante tedesca (Tui) sembrano irrevocabili e non trapela alcun interesse (serio) da parte di altre aziende del turismo per rilevare l’attività. Di fronte a questa ennesima chiusura di brand legati al tour operating il pensiero corre immediatamente ai casi recenti di Best Tours, Atlantide e Metamondo. Tutti finiti nel baule dei ricordi nel giro di poche settimane con vertenze individuali ancora aperte e, probabilmente, con scarse possibilità di successo. Ora attendiamo di capire come si chiuderà la storia di Turchese-Tui Italia. (r.v.)