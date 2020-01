Lavoro: Club Esse cerca 550 persone per la stagione estiva

Sono 550 le posizioni aperte per completare l’organico 2020 di Club Esse in vista dell’estate. Le figure verranno selezionate con una campagna di recruiting in partenza già nelle prossime settimane, il cui calendario di appuntamenti viene costantemente aggiornato sul sito dell’operatore.

Club Esse ha ripreso a crescere e ora sono 16 i villaggi estivi che ha in gestione o in proprietà tra Sardegna, Sicilia, Calabria e Abruzzo, a cui vanno aggiunte altre due strutture ricettive in Lazio e Valle d’Aosta, per un fatturato che ha superato i 30 milioni di euro grazie a 600mila presenze.



Fra i profili ricercati quelli relativi a intrattenimento, sport, assistenza bagnanti e mansioni alberghiere, come direzione, ricevimento, cucina, servizio sala e bar, economato, housekeeping. I profili più richiesti nell’ambito dell’intrattenimento sono i tecnici audio-luci, gli scenografi, i coreografi, gli animatori per i miniclub e gli istruttori sportivi, ma non mancano ottime occasioni per i capi animazione, i musicisti, i ballerini, i costumisti, gli assistenti bagnanti, gli addetti alle boutique.



Parallelamente, partirà anche un tour di selezione nelle varie regioni che ospitano i villaggi, perché Club Esse preferisce cercare il personale strettamente alberghiero “in loco”, in modo da valorizzare il territorio ed esaltare le competenze, le tradizioni e i sapori locali. Si comincerà dalla Sardegna, e più precisamente da Cagliari, che il 28 e 29 gennaio ospiterà al quartiere fieristico l’International Job Meeting, seguite da altre giornate di incontri sull’isola, organizzate direttamente nelle strutture turistiche. A marzo si potrà avere un confronto con i selezionatori di Club Esse anche nelle altre regioni interessate dai villaggi del Gruppo.



Chi entrerà a far parte della squadra sarà invitato a partecipare ad “APP”, quattro giorni di formazione e team building al Club Esse Montesilvano.

Per partecipare alle selezioni è necessario compilare il form sul sito dell’operatore.