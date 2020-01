Club Esse cresce in Sardegna con il villaggio Le Tonnare di Stintino

Club Esse coinsolida il suo presidio sulla Sardegna con un’altra new entry: il villaggio Le Tonnare a Stintino, che dall’estate di quest’anno andrà ad aggiungersi agli altri 11 villaggi e resort gestiti dal Gruppo nell’isola.

Il complesso alberghiero, nato dalla ristrutturazione di un antico stabilimento di lavorazione del tonno, sorge direttamente sul mare e propone 167 camere in parte nel corpo centrale a due piani e in parte in altre costruzioni intorno alla grande piscina. Le Tonnare si aggiunge ad altre due strutture di Stintino di Club Esse che solo pochi mesi fa, al TTG Travel Experience di Rimini, aveva annunciato la presa in gestione, sempre dalla prossima estate, del megavillaggio Palmasera, famosissimo nell’ambito del turismo sardo e tuttavia non adeguatamente valorizzato: 430 camere incastonate nel litorale di Cala Gonone, a Est dell’isola, dove la catena alberghiera ha un’altra struttura di prestigio, il Club Esse Cala Gonone Beach Village.



Le cifre del Gruppo

“Anno dopo anno - commenta Marco Baldisseri, cmo del Gruppo Club Esse - aggiungiamo strutture di grande livello al nostro portafoglio e centriamo gli obiettivi di budget e di presenze, nonostante siano sempre più ambiziosi”.

In totale il Gruppo dispone ora di oltre 3mila camere in 18 tra villaggi e hotel in Sardegna, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Lazio e Valle d’Aosta.



Insieme alle strutture cresce di pari passo anche il fatturato, che nel 2019 ha visto il superamento dei 30 milioni di euro, a più 7% rispetto ai 28 del 2018, mentre nel 2017 erano stati 25. “Molto del successo -aggiunge Baldisseri - viene dalla scelta di puntare sugli ospiti stranieri, ormai non più solo coppie, ma famiglie che cercano servizi specifici e attività mirate per i bambini. Questo ci ha permesso di espandere sensibilmente i periodi di apertura, da aprile a ottobre”.