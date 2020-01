Grande prima per il catalogo che Futura Vacanze dedica ai villaggi a medio raggio, che sarà valido fino al prossimo dicembre. Sulla scia del successo registrato sulle destinazioni introdotte durante la scorsa estate, Futura ha infatti deciso di dedicare all’offerta al di fuori dell’Italia una monografia ad hoc, che comprende cinque esclusive a 4 o 5 stelle che prenderanno il nome di Futura Club International. Si tratta di strutture dal contesto internazionale dove i clienti potranno ritrovare l’italianità grazie al format Futura Club. Fra i servizi dedicati, l’assistenza aeroportuale e il residente; uno staff di animazione ad hoc; la presenza di Futurlandia e Xclub, una specifica attenzione per la cucina di casa nostra.

Medio raggio in crescita

“Lanciamo questo catalogo interamente dedicato all’offerta medio raggio con molta soddisfazione - commenta Belinda Coccia (nella foto), direzione vendite - perché, oltre ad aver ottenuto buoni numeri sul prodotto italiano, abbiamo anche registrato ottimi risultati legati alla programmazione estera. È stato fatto un ottimo lavoro sulla ricerca delle strutture e il mercato ci ha premiati immediatamente. Siamo molto orgogliosi di aprire una nuova destinazione come Creta e di poter vantare il resort di Porto Santo tra i nostri club di punta: le partenze speciali per le festività di Natale e Capodanno hanno ottenuto ottimi risultati ed è strategico offrire una nuova destinazione così, con un mare straordinario e fuori dalle rotte abituali del medio raggio”.



Le novità

Sul fronte delle destinazioni, apertura a Creta con il Futura Club Marina Beach e riconferma per la struttura a Porto Santo, che diventa Futura Club Vila Baleira. Dopo le partenze con charter esclusivo per Natale e Capodanno, il club sarà operativo dall’aprile 2020, servito dal volo in partenza da Bergamo di Albastar.

Passando all’Egitto, apertura del Futura Club Albatros Cyrene a Sharm el Sheikh e riconfermati il Futura Club Brayka Bay di Marsa Alam e l’Euro Village di Kos.

In catalogo anche una selezione di strutture in Grecia e Mar Rosso più una proposta di crociera sul Nilo a bordo della motonave Liberty.