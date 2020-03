Futura Vacanze rilancia l'early booking con 'Muoviamoci'

‘Muoviamoci’ è il leit motiv dell’ultima campagna di Futura Vacanze, che ha l’obiettivo di incentivare le prenotazioni anche in una fase difficile come quella attuale. La promozione permette infatti ai clienti di poter annullare, per qualsiasi motivo, le prenotazioni dei Villaggi Italia e Villaggi Estero confermate entro il 31 marzo 2020.

“Muoviamoci prevede l’annullamento della pratica senza alcun addebito di penale fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza o 14 giorni per il periodo compreso tra il primo e il 23 di agosto 2020. Questa garanzia si applica integralmente sul soggiorno, sui pacchetti con volo Itc o nave, sulle tasse e sui diritti - spiega Belinda Coccia (nella foto), direttore vendite Futura Vacanze -. Sono necessari gesti che dimostrino vicinanza ai nostri principali partner: le agenzie di viaggi. A loro dobbiamo poter dare, in questo complesso scenario, uno strumento concreto nei confronti dei clienti. Siamo certi che insieme, tutta la filiera turistica, riuscirà, a superare anche questo momento così difficile.”

Parte integrante della campagna anche la creazione di materiali ad hoc come locandine b2b, dem, banner e attività social dedicate.