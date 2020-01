Msc Magnifica parte da Genova per il Giro del mondo

È partito lo scorso 5 gennaio da Genova il secondo Giro del mondo firmato Msc Crociere. I passeggeri a bordo di Msc Magnifica viaggeranno per 117 giorni e toccheranno 43 destinazione nei 5 Continenti.

Moltissime le mete che faranno parte della mega crociera, da Ushuaia in Argentina a Valparaiso in Cile, da Lima in Perù a Rarotonga nelle Isole Cook, e poi ancora Nuova Zelanda, Australia, Papua Nuova Guinea, Bali, India e Giordania, con visita a Petra.



La crociera intorno al mondo del 2020 sarà anche caratterizzata dalla presenza a bordo di Msc Magnifica di 10 chef stellati, che si alterneranno alla cucina per preparare menu speciali creati ad hoc per gli ospiti, per mostrare il proprio estro culinario, ma soprattutto dare vita ai sapori delle varie destinazioni.



A bordo ci sarà anche un team composto da otto content creator per creare una sorta di diario di viaggio raccontando le esperienze a bordo e sulla terraferma e, ovviamente, le destinazioni.



Intanto, sono già partite le vendite per il Giro del mondo 2021 e sono state aperte per le prenotazioni per l’edizione 2022.