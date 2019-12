Star Clippers, ecco la programmazione del 2020

Star Clippers salpa verso il 2020 e lo fa con tre velieri di lusso pronti a navigare nel Mediterraneo, nei Caraibi e nel Sud-Est asiatico. La programmazione del prossimo anno include il cinque alberi Royal Clipper in porti del Mediterraneo occidentale come Stintino in Sardegna, Propriano in Corsica, Vis, Korcula e Zadar in Croazia. Le acque del Mediterraneo orientale saranno invece di dominio di Star Flyer, con tappe nelle isole greche e in Turchia, mentre la nave gemella Star Clipper farĂ scalo negli arcipelaghi malesi, indonesiani e della Thailandia.



