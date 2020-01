Star Clippers rilancia la campagna di early booking in agenzia

Star Clippers ripropone l’offerta ‘Early Booking Discount’, ovvero la possibilità di usufruire di riduzioni dal 10% al 20% dedicata a chi prenota in anticipo una crociera per la stagione successiva.

"Questa iniziativa, che ormai Star Clippers propone da anni, si conferma tuttora vincente – dice Birgit Gfölner, sales manager per l’Italia – perché è un valido strumento di promozione per i tour operator e gli agenti di viaggi che commercializzano il prodotto in Italia ed è applicabile a tutte le crociere, previa verifica di disponibilità a bordo dei nostri velieri”.



Riduzioni sono previste sia per le crociere in programma per la prossima estate 2020 per chi prenota entro il 31 gennaio così come per chi vuole invece programmare una crociera già per il prossimo autunno/inverno 2020-2021. In questo caso, la scadenza dell’iniziativa è prolungata fino al 30 aprile 2020.



Per la summer, è possibile scegliere fra le spiagge dell’Oriente con Star Clipper o il Mediterraneo a bordo dell’ammiraglia Royal Clipper o del 4 alberi Star Flyer; per le crociere autunno/inverno 2020-2021 sono invece previste riduzioni sui viaggi in Thailandia con Star Clipper e nei Caraibi con Royal Clipper e Star Flyer.