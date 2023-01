EUDigiTOUR, al via la fase due: candidature entro il 15 febbraio

Parte la fase due di EUDigiTOUR, il progetto per la transizione digitale nel turismo co-finanziato dal programma Cosme dell’Unione Europea. Si sono, infatti, aperte le candidature per il bando di accelerazione e finanziamento che porterà 30 realtà innovative - selezionate tra startup e Pmi con sede in Italia, Germania, Croazia e Slovenia - ad accedere a un programma di coaching e mentoring di tre mesi dedicato al modello di business e alla maturità tecnologica, con la possibilità di ricevere un voucher di finanziamento di diecimila euro.

Le candidature si chiudono il 15 febbraio: le aziende selezionate avranno il duplice vantaggio dell’accelerazione gratuita verso soluzioni innovative e del finanziamento, che consentirà di integrare le tecnologie necessarie. A questo si aggiunge la visibilità e il networking di respiro europeo che apre le porte a nuove opportunità di business.



L’idea alla base del progetto EUdigiTOUR è quella di aiutare la prossima generazione di Pmi turistiche dell’Ue a sfruttare le potenzialità del digitale, rafforzando la cooperazione per lo sviluppo di soluzioni turistiche nuove, innovative e intelligenti: a disposizione delle Pmi mentor nazionali e internazionali - esperti nell’uso di intelligenza artificiale (AI), internet delle cose (IoT), realtà virtuale e aumentata (VR/AR) e big data – e un percorso totalmente gratuito che si articola in diverse fasi.



La prima fase di formazione si è svolta tra settembre e novembre 2022 con il supporto di X23 (centro di ricerca coordinatore del progetto), Associazione Startup Turismo (punto di riferimento delle startup del turismo in tutta Italia) e altri partner europei.

In Italia, la Transformation Academy è stata condotta in partnership con Isnart, Istituto Nazionale di Ricerca sul Turismo e ha visto la partecipazione di 132 realtà, ben oltre l’obiettivo indicato dall’Unione Europea.