Startup del turismo, da Cdp Venture Capital e MiTur nasce l’acceleratore Argo

Il suo obiettivo è individuare e selezionare le più promettenti startup traveltech italiane o internazionali che intrendano aprire una sede sul mercato. Stiamo parlando di Argo, il nuovo programma di accelerazione per startup e pmi innovative che operano nel settore del turismo e dell’ospitalità.

L’iniziativa, che ha una dotazione complessiva di 4,5 milioni di euro, è stata realizzata da Cdp Venture Capital in collaborazione con il Ministero del Turismo ed è parte della Rete Nazionale Acceleratori Cdp, il network dedicato allo sviluppo di startup che oggi conta 16 programmi verticali operativi in tutta Italia.



La sede sarà Venezia

L’acceleratore avrà sede a Venezia, presso gli spazi di VeniSIA. La call per la selezione delle startup del primo programma di accelerazione di Argo, che partirà a marzo 2023, è aperta da oggi fino al 19 febbraio 2023 sul sito argoaccelerator.com.



Argo selezionerà per i prossimi tre anni circa 10 startup ogni anno, che riceveranno un investimento ‘pre-seed’ di circa 75mila euro e potranno accedere a successivi finanziamenti post accelerazione. Il Ministero del Turismo, inoltre, potrà sostenere ulteriormente le startup selezionate con un eventuale contributo a fondo perduto di 25mila euro.



L'Innovation Network del Ministero

“Con il lancio di questa call - commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè - diamo avvio ufficialmente all’Innovation Network del Ministero del Turismo, la rete di collaborazioni con operatori dell’ecosistema dell’innovazione, con l’obiettivo di co-progettare e sviluppare programmi di accelerazione rivolti a startup innovative nel settore del turismo, arricchendo così il comparto e favorendo la nascita di sinergie utili a implementare il Tourism Digital Hub. L’iniziativa rientra nella più ampia strategia del Ministero di favorire l’innovazione e la digitalizzazione del settore”.



Il programma di accelerazione, della durata di cinque mesi, darà impulso alla crescita delle startup attraverso un percorso di formazione con esperti del settore. A gestire operativamente Argo saranno LVenture Group, tra i principali acceleratori di startup a livello europeo nonché co-investitore nelle startup selezionate, e VeniSIA, l’ecosistema di innovazione sostenibile di Università Ca’ Foscari Venezia. Main partner dell’iniziativa sono Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center, assieme al corporate partner Human Company, al partner tecnico Scuola Italiana di Ospitalità e ad altri partner in fase d’ingresso.