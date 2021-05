CLiCK iT: al via il nuovo portale dedicato all'Italia

Al via il nuovo portale di CLiCK iT dedicato ai viaggi undertourism in Italia. L’undertourism mira a valorizzare la scoperta di borghi, territori e tradizioni con un approccio che si contrappone al turismo di massa e CLiCK iT si fa promotore in Italia di questo nuovo concept di turismo avvalendosi di una piattaforma e di risorse tecnologiche totalmente made in Italy.



In quest’ottica CLiCK iT si presenta come protagonista del rilancio e della ripartenza del turismo domestico e incoming, fornendo un portale di vendita che valorizza l’offerta turistica italiana di agenzie viaggi, tour operator, strutture ricettive e operatori di turismo esperienziale. Una vetrina destinata a viaggiatori nazionali e internazionali che aggrega una vasta gamma di proposte per destinazioni e itinerari italiani al di fuori dei circuiti di massa. Un marketplace che punta su condizioni vantaggiose per i merchant, senza costi fissi e una commissione del 10% e sulla collaborazione con gli operatori, ma anche con le destinazioni per la promo-commercializzazione dell’offerta turistica italiana.



Giampiero Campajola (nella foto), socio e amministratore delegato di ViaggItalia Srl, start-up con sede nell’area Trieste Science Park e Gianluca Bruttini, direttore commerciale, presentano un portale innovativo, che oltre alla classica formula b2c, popone anche la formula b2b2c per dare la possibilità agli agenti di viaggi di utilizzare CLiCK iT come piattaforma digitale di vendita per i loro clienti.