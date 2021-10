CLiCK iT porta a Rimini le ultime novità per operatori e Dmo

CLiCK iT a Rimini per TTG Travel Experience. Il portale per i viaggi undertourism in Italia lanciato lo scorso maggio presenzierà alla fiera per presentare CLiCK iT Destination, Dms che sfrutta la tecnologia del portale con soluzioni white label verticalizzate.

Le soluzioni CLiCK iT Destination sono state pensate per aiutare destinazioni, Dmo, consorzi ed enti di promozione territoriale a digitalizzare ed aggregare l’offerta.



Nei giorni di fiera l’azienda si rivolgerà anche agli operatori del turismo organizzato, presentando i vantaggi tecnologici e commerciali pensati loro, quali zero costi fissi e fee d’ingresso, commissione del 10% sui servizi prenotati, pagamento entro la data di fruizione del servizio, piena integrazione con i maggiori channel manager, dynamic packaging e contact center dedicato.