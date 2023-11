La forza della rete al centro del Gruppo Gattinoni. Antonella Ferrari: “Siamo proiettati verso il consulente di viaggio 4.0”

Il Gruppo Gattinoni si appresta a chiudere un anno molto positivo: il 2023 è stato foriero di novità significative, legate da una strategia improntata al consolidamento della rete, con uno sguardo sempre aperto sul futuro: un percorso da intraprendere già da oggi! Persone, innovazione e prodotto si confermano i capisaldi del sistema valoriale del brand, attorno ai quali va rafforzandosi la forza del network.

Spiega Antonella Ferrari, network director del Gruppo Gattinoni: “Raccogliamo consensi e registriamo grande interesse dalle agenzie di viaggio verso il nostro Gruppo, premiato per le sue peculiarità in quanto dinamico e innovativo. Le affiliazioni nel 2023 sono state oltre 110 e in maggioranza con contratti che includono il sito e-commerce b2b2c, dotato di alcuni tool strategici. Tra questi, gli strumenti sviluppati attraverso l’intelligenza artificiale, oltre alla gestione dei social network - Facebook e Instagram -, la piattaforma delle liste regalo dedicate ai viaggi di nozze e unioni civili, la piattaforma CARD e le newsletter. Inoltre, grande interesse è stato dimostrato anche verso la formula di Associazione in Partecipazione”.



La piattaforma b2b2c - esclusiva del Gruppo Gattinoni e già utilizzata in tutte le sue potenzialità da oltre 300 adv affiliate - offre alle agenzie molteplici vantaggi, oltre alla garanzia sui prodotti in vendita gestiti dal Gruppo, tra cui l’introduzione di un motore di ricerca basato sull’IA. Si tratta di una novità per supportare i consumatori nella scelta della propria esperienza di viaggio, partendo dall’inserimento di una tematica e di parole chiave.



“Tra gli obiettivi 2024 - prosegue la manager - ci prefiggiamo di mantenere e incrementare, in termini qualitativi, le agenzie che condividono la nostra filosofia aziendale, sposando l’idea dell’indipendenza, dell’evoluzione tecnologica, e della crescita attraverso una formazione costante grazie alle nostre Academy”.



Il 2023 è stato, infatti, caratterizzato da un calendario ricco di educational per agenti di viaggio, fondamentali momenti di aggregazioni e confronto per rafforzare ulteriormente il legame con il network. Tra gli appuntamenti più significativi e partecipati, ricordiamo la convention delle agenzie affiliate che si è svolta lo scorso maggio al Club Hotel Marina Beach di Orosei, e non a caso il claim era “We are more than a network”. Si è recentemente concluso il secondo Roadtour “interACTIVE People”, con 13 tappe da Nord a Sud Italia, mentre i prossimi appuntamenti con l’Academy formativa sono già calendarizzati per il 2024.



Fari puntati sul 2024: il Gruppo Gattinoni si preparare a fare focus sulla destinazione Mare Italia, accanto a proposte dedicate alla stagione invernale lungo latitudini esotiche; in merito agli itinerari, l’affondo sarà sui tour sostenibili e ad alta intensità esperienziale.



“A proposito del 2024, siamo proiettati verso il consulente di viaggio 4.0 che investe in modo continuativo sulla propria formazione, utilizzando gli strumenti tecnologici che mettiamo a disposizione per prodotto, marketing e comunicazione. Attraverso la potenza del network, l’utilizzo di tali strumenti è ulteriormente valorizzato, imprimendo così una svolta concreta al futuro delle nostre imprese. Investiremo anche su eductour, insieme ai nostri fornitori, per far toccare con mano il prodotto agli agenti e scoprire nuove destinazioni”.



Per informazioni: Gruppo Gattinoni