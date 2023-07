Caribe Bay: l'escursione effetto WOW sull'Alto Adriatico

Il parco acquatico di Jesolo consente un’immersione nell’atmosfera tropicale, anche grazie agli spettacoli dal vivo, dedicati alle tradizioni del Centro America.

Cosa cercano i clienti in agenzia? Affidabilità, competenza, sicurezza, ma anche consigli e suggerimenti per portare a casa ricordi indelebili. Per tutti i clienti in viaggio verso il nord-est Italia, la chicca per eccellenza si chiama Caribe Bay, parco acquatico di Jesolo con una straordinaria ambientazione caraibica: scivoli e piscine sono irriconoscibili tra palme, sabbia, chiringuitos e ombrelloni in foglie di banano. Un’immersione nell’atmosfera tropicale, anche grazie agli spettacoli dal vivo, dedicati alle tradizioni del Centro America.