Caribe Bay: 2023 da incorniciare, aperte in anticipo le vendite per l’estate

Caribe Bay apre le vendite per l’estate 2024. Nel cuore della stagione invernale, il parco acquatico di Jesolo gioca di anticipo, rendendo già possibile prenotare i pacchetti Parco+Hotel validi da maggio a settembre.

“Quest’anno il parco aprirà il primo giugno. La decisione di anticipare le vendite dei pacchetti nasce per rispondere alle esigenze del mercato turistico, in particolare - precisa Luciano Pareschi, ceo e founder Caribe Bay - quello straniero, che programma con sempre maggiore anticipo le vacanze. Crediamo moltissimo nella sinergia con gli operatori del territorio e collaboriamo con le migliori strutture ricettive: hotel, camping, villaggi e residence”.



I numeri del 2023

L’apertura anticipata delle vendite arriva dopo un anno decisamente positivo. “Nel 2023 - continua Pareschi - le vendite dei pacchetti sono cresciute del 35% rispetto al 2022, per un totale di oltre 5.400 room-nights: numeri che dimostrano il nostro ruolo sempre più rilevante in qualità di driver per portare i clienti a Jesolo e contribuire alla conoscenza della destinazione sui mercati internazionali”.



Sul fronte delle visite, l’anno appena concluso si è rivelato un ottimo anno per Caribe Bay: il numero degli ospiti ha superato quota 300.000, battendo tutti i record precedenti, con una conseguente significativa crescita anche in termini di fatturato.



“Siamo soddisfatti – prosegue Pareschi – perché abbiamo migliorato le performance di maggio, giugno e settembre, mantenendo inalterate le presenze a luglio e agosto. Promuoviamo il parco come vera e propria destinazione, puntando sulle vendite online e sui pacchetti: questo ci consente, da un lato, di spingere anche la bassa stagione, dall’altro di rivolgerci ad un pubblico più ampio, con particolare riferimento al centrosud Italia e al mercato internazionale. L’estero nel 2023 ha rappresentato il 58% dei pacchetti parco + hotel e il 43% della biglietteria”.



Sul fronte degli arrivi stranieri, i mercati di riferimento principali si confermano Austria, Germania e Slovenia per la formula Parco+Hotel, Germania, Austria e Ungheria per il solo parco.



Ma il 2023 è stato anche un anno di importanti riconoscimenti per il parco, che è stato nuovamente nominato tra i 7 migliori parchi acquatici dell’area Emea ai World Park Excellence Awards; ed è entrato nella rosa dei 10 vincitori della European Star Award nella sezione ‘parchi acquatici’.



Continua, inoltre, il percorso verso la sostenibilità. “Dopo il buon avvio dell’anno scorso – prosegue Pareschi – il nostro progetto di compensazione delle emissioni di anidride carbonica quest’anno ha coinvolto 60.050 ospiti del parco che, attraverso l’acquisto online dei biglietti, hanno scelto di contribuire all’iniziativa, per un totale di oltre 388.000 kg di CO2 compensati. L’efficientamento dei consumi sarà centrale anche nello sviluppo futuro di Caribe Bay, con particolare riferimento alla nuova area benessere, Agua Azul, che aprirà nel 2025”.