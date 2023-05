Caribe Bay: un'incredibile scoperta alle porte di Venezia

Da sabato 27 maggio riapre il parco acquatico a tema del Lido di Jesolo, un'immensa oasi tropicale ispirata alle spiagge dello Yucatan

Una giornata ai Caraibi tra specchi d’acqua cristallina e sabbia bianca, senza muoversi dall’Italia: un sogno possibile, a partire da sabato 27 maggio a Caribe Bay, parco acquatico a tema del Lido di Jesolo, a 300 metri dal mare e 45 minuti da Venezia, premiato anche nel 2022 come migliore parco acquatico d’Italia.

Un’immensa oasi tropicale, ispirata alle spiagge dello Yucatan, perfettamente ricreate attraverso più di 2.000 palme, 10.000 tonnellate di finissima sabbia, chiringuitos, lagune di acqua trasparente, ombrelloni in foglie di banano e una serie di soluzioni ingegneristiche esclusive, come Shark Bay, l’unica vasca al mondo con le onde e la sabbia sul fondale. Il risultato è talmente realistico da essere inserito nella rosa dei 7 parchi acquatici più significativi dell’area EMEA, a dimostrazione del grande appeal internazionale della struttura.



Stefano Tamborino, direttore commerciale Caribe Bay, dichiara: “Il parco è ideale da proporre in abbinamento alla visita di Venezia o come esperienza per arricchire una vacanza balneare sull’alto Adriatico. Le agenzie possono accedere alla biglietteria a tariffe nette, per individuali e gruppi, oppure ai pacchetti commissionabili parco + soggiorno. Nei periodi di bassa stagione, che per noi comprendono giugno e settembre, proponiamo soluzioni a partire da 30 euro a persona a notte, con 2 giorni di ingresso al parco”.



All’interno di Caribe Bay, aree relax e ombrelloni si alternano a 27 attrazioni immerse nella vegetazione tropicale: da Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d’Europa (42 metri), a Roatan, divertente “rio lento”, tra i più lunghi in Italia, da percorrere a bordo di comodi gommoni.



Alle famiglie è dedicata Pirates’ Bay, laguna dalle acque profonde pochi centimetri, con nursery, ampia area ideale per giocare con secchiello e paletta e diverse attrazioni che permettono anche ai piccoli di provare le emozioni dei grandi. Playa Paraiso, invece, è dedicata agli ospiti che desiderano qualche privilegio in più, grazie alle sue Cabanas dotate di tutti i comfort.



Completano l’offerta un ricco palinsesto di spettacoli dal vivo, 11 punti ristoro dove assaggiare le specialità culinarie di mezzo mondo, il Caribbean Golf, minigolf tematizzato come il parco, negozi e servizi per rendere perfetta la giornata.



Per accedere alle condizioni riservate al trade inviare una e-mail a commerciale@caribebay.it



