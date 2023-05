Caribe Bay, stagione al via il 27 maggio con tanti nuovi spettacoli

Al via la nuoa stagione di Caribe Bay. Il parco a tema acquatico del Lido di Jesolo aprirà i battenti il prossimo 27 maggio: più di 100 giorni da vivere all’insegna di relax, divertimento e adrenalina, immersi in un contesto che riproduce in ogni minimo dettaglio il paesaggio e l’atmosfera delle migliori spiagge dei Caraibi, a 400 metri dal mare e a 40 chilometri da Venezia.

In attesa dell’apertura, al parco fervono i preparativi, documentati da un video pubblicato sui canali social di Caribe Bay.

Accanto alla sistemazione di spiagge e ombrelloni e alla riapertura delle oltre 2mila palme, sono in corso le prove degli spettacoli, che anche quest’anno si confermeranno una delle attrazioni principali per la cura di tutti gli aspetti produttivi legati a coreografie, scenografie e costumi e la qualità del cast di artisti di fama internazionale.



Tra le proposte in palinsesto, Amazzonia, trionfo di ritmo e di colori a base di evoluzioni acrobatiche; Aura, con un gruppo di pappagalli che volano tra il pubblico; Mermaids, lo show allestito presso il galeone che al tramonto regala l’ultima emozione della giornata, con tuffi e un salto dall’altezza di 25 metri.